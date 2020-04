Barman scomparso da Ercolano, ritrovato il suo cadavere in un campo

Ciro Ciardi è il barman scomparso da Ercolano con il suo cane, che ha vegliato sul suo cadavere sino al ritrovamento nei campi.

Il barman scomparso da Ercolano è stato ritrovato morto in un campo. Non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella del gesto volontario.

La scomparsa di Ciro Ciardi

Ore di grande tensione per i familiari che hanno visto Ciro Ciardi – 36 anni – allontanarsi da casa con il suo cane senza fare più ritorno. Non ha destato alcun sospetto inizialmente e gli stessi familiari hanno pensato uscisse per una passeggiata con il suo fidato amico a quattro zampe: ma quando non l’hanno più visto rientrare è scattato l’allarme.

Dopo la denuncia di scomparsa effettuata ai militari delle Forze dell’Ordine, il suo identikit e le foto sono stati condivisi sui social. Al momento della scomparsa Ciro indossava un giubbotto blu con dei pantaloni verdi, zaino e scarpe nere.

Il ritrovamento del corpo in un campo

Nonostante gli appelli disperati e la speranza da parte di familiari e amici di poterlo riabbracciare, due giorni dopo la scomparsa è stato trovato il suo cadavere in un campo: secondo quanto rivelato anche da Il Mattino, il suo cane è vivo ed ha vegliato su di lui sino a quando non è stato ritrovato.

Le informazioni su Ciro evidenziano un carattere particolare e sembra che l’uomo soffrisse di problemi psichici. La sua condizione si sarebbe aggravata a seguito della quarantena forzata e la perdita del lavoro come barman.

I Carabinieri non escludono alcuna pista, anche se la più seguita sembra quella del gesto estremo volontario. Le indagini su cosa possa essere accaduto al povero Ciro, proseguono.