Barista uccisa a Reggio Emilia, si valuta la pista passionale: divulgata la foto del fuggitivo

La barista uccisa a Reggio Emilia potrebbe essere stata colpita per un fatto passionale. Ora la Polizia divulga l’identikit dell’uomo ancora fuggitivo: ecco gli ultimi aggiornamenti

La barista uccisa a Reggio Emilia davanti ai suoi clienti ha lasciato tutti sotto shock. Ora è caccia all’uomo la cui foto è stata divulgata dalla Polizia.

Il terribile omicidio di Hi Zhou

Ua ragazza carina che manda avanti, insieme alla sua famiglia da oltre dieci anni, il bar e il ristorante. Il 9 agosto ad un certo punto, uno dei testimoni era al bancone del bar quando sente un uomo alla porta urlare qualcosa in lingua straniera.

Tra le sue mani un coltello da cucina con lama lunga e affilata: neanche il tempo di capire cosa stesse per succedere, che si avventa conto la ragazza per accoltellarla violentemente e fuggire – facendo perdere le sue tracce.

Grazie al testimone sotto shock, alla madre della ragazza morta sul colpo e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza – la Polizia è riuscita ad identificare l’uomo divulgandone le informazioni.

L’identità del killer di Hi Zhou

L’uomo che gli in inquirenti considerano come il killer della ragazza è il 34enne Boukssid Hicham di origini marocchine e senza fissa dimora. Il comunicato è stato diramato in tutta Italia sino alla frontiera, considerando che a questo punto potrebbe già aver attraversato l’Italia per andare in un altro Paese europeo.

Il movente è sconosciuto, anche se si batte la pista passionale – magari per un rifiuto della giovane ragazza – e non si è ancora trovata l’arma del delitto considerata fondamentale per rilevare tracce di DNA.

La caccia all’uomo prosegue senza sosta e gli stessi inquirenti cercano di mantenere il più forte riserbo sulla questione.