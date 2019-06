Barbara Palombelli il dramma privato: ‘Piena di sensi di colpa e depressa’ il triste sfogo

Barbara Palombelli rilascia delle dichiarazioni clamorose che la riguardano la sua vita privata e una delle colleghe più amate della Tv

Barbara Palombelli ha rilasciato delle dichiarazione inedite in un’intervista molto interessante che riguardano anche la conduttrice tv Maria De Filippi. Ecco che cosa ha rivelato.

La conduttrice parla del suo passato

Barbara Palombelli ha dichiarato nell’intervista rilasciata ai Lunatici alcune corse circa il suo nuovo libro e la sua storia:

“Entrai a Radio Rai da neolaureata, selezionata per meriti universitari. La Rai prendeva i migliori laureati per fare dei brevissimi contrattini a termine. Lunedì’ alle 18.30 sarò a Milano, alla Feltrinelli di Piazza Duomo, a firmare copie del libro. Chi è abituato a seguirmi in tv o tramite i media scoprirà una Barbara piena di ansie, di sensi di colpa, ogni tanto un po’ depressa. Come tanti, come tutti.

Ma l’apparenza di Barbara è sempre stata diversa. Ha dato sempre l’aria di essere una donna forte e dura:

Dal di fuori, invece, i tanti che mi scrivono dicono che mi pensavano di ferro, di ghiaccio. Si vede che nella mia immagine pubblica appaio controllata, fredda, distaccata. Nel libro mi sono messa a nudo. Sono stata educata da un padre che diceva che se stavi male non dovevi dirlo, perché in sostanza non gliene importava a nessuno. Mio padre ci ha dato un’impronta molto severa rispetto ad oggi, era un ufficiale di marina, è molto ricordato nel libro”.

Barbara Palombelli: ”Siamo state calunniate”

Proprio in queste ore ospite nel programma radiofonico di Radio 2, la conduttrice di Forum, Barbara Palombelli ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano anche la sua collega Maria De Filippi.

Barbara ha iniziato parlando della sua vita personale, poi ha rivelato quali sono le sue intenzioni per il futuro ed i progetti a cui sta lavorando fino ad arrivare alla dichiarazione su Maria:

“Mi hanno calunniata…Ad esempio quando dicevano che ero proprietaria, insieme a Maria De Filippi, dei parcometri di Roma…Per fortuna i miei interlocutori politici hanno sempre distinto tra me e mio marito….

Ha poi approfondito spiegando che è venuta a conoscenza di questa voce anni fa ma non sa chi ha messo in giro questa notizia.

Infatti secondo i rumos Barbara e la De Filippi erano proprietarie insieme dei parcometri di Roma. Una calunnia per entrambe che si sono sempre dichiarate estranee alla vicenda.

Le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista radiofonica

Durante l’intervista Barbara spazia tra vari argomenti, fino ad arrivare a parlare dell’ex marito: Francesco Rutelli.

Dopo aver parlato nel programma radiofonico delle calunnie alle quali è stata sottoposta, ha parlato delle pressioni subite durante il matrimonio con Rutelli e del rapporto che c’era tra loro affermando:

“E’ stato difficile rivendicare il mio spazio, anche se certe volte venivi sempre etichettato come ‘la moglie dì’.

Continua dicendo che non è stato affatto semplice essere la moglie del sindaco e che anche la sua famiglia è stata svantaggiata da questa cosa.

Ha raccontato le sue continue lotte per avere un’identità ben precisa e non essere classificata come la moglie di Rutelli.