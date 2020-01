La morte ‘Questa notte, all’improvviso’: Barbara Palombelli, lo straziante addio sui social al celebre volto della Tv

Barbara Palombelli e lo straziante lutto improvviso, l’addio sui social al celebre volto della Tv commuove i fan

Un lutto straziante e inaspettato quello annunciato dalla conduttrice dello Sportello di Forum Barbara Palombelli, la quale sul suo personali profilo social ha detto addio ad un grande volto della Tv Italiana, nonchè collega e compagno di viaggio. Scopriamo di più.

Barbara Palombelli il doloroso addio al Dottor Pietro Migliaccio

Questa notte a causa di un malore, si è spento improvvisamente il Dottor Pietro Migliaccio, il celebre nutrizionista della Tv, molto conosciuto anche dal pubblico per le sue apparizioni in tv e i suoi preziosi consigli per mantenersi sani e in forma.

Diversi volti noti della tv hanno voluto omaggiare la sua memoria, tra questi Barbara Palombelli la quale, ha dato la dolorosa notizia sui social della dipartita di un amico e un collega che l’ha accompagnata negli anni della sua carriera:

‘La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lascia un vuoto immenso’

poi ha aggiunto:

’50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv’

ha scritto su Facebook (l’articolo continua dopo la foto).

Chi era il Dottor Pietro Migliaccio

Classe 1934, il Dottor Pietro Migliaccio è stato Docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia e Presidente della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione.

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma, dove ha insegnato per lungo tempo, ed è stato autore di diverse pubblicazioni nell’ambito nutrizionale e biochimico.

Il pubblico italiano lo ricorda certamente per la sua iconica rubrica incentrata sulla nutrizione nell’arco del celebre palinsesto trasmesso da Rai 2, “I fatti vostri”.