‘L’ho fatto per mesi’ Barbara D’Urso, il vizietto segreto intriga i fan:...

Barbara D’Urso ha pubblicato un post sui social in cui rivela un inedito del suo privato. La conduttrice racconta il suo ‘vizietto segreto’

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più acclamate dal pubblico italiano.

Regina di Canale 5 con il suo Pomeriggio Cinque e il suo Live non e’ la D’Urso in prima serata intrattiene ogni giorno i suoi telespettatori, che la seguono in queste settimane più che mai, date le circostanze dovute alla quarantena.

In queste ultime ore è finita al centro del gossip a seguito di un post pubblicato su Instagram all’interno del quale rivela ai suoi fan il suo vizietto segreto. Scopriamo tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, il vizio segreto

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, particolarmente attiva sui social in questo periodo, con i suoi aneddoti e consigli, ha voluto condividere con i fan il suo vizietto, tenuto a lungo nascosto

Il post è accompagnato da uno scatto amarcord davvero stuzzicante che vede una Carmelita giovanissima ‘qualche anno dopo il ginnasio’.

In quel periodo ammette la conduttrice, per qualche mese ha avuto il vizietto del fumo:

‘Questa invece è di qualche anno dopo il ginnasio’

poi ha aggiunto:

‘In quel periodo, per qualche mese, ho fumato… che orrore’

ha cosi concluso Barbara D’Urso.

Lo scatto piccante fa impazzire i fan

Una Star sui social con i suoi oltre 2 milioni e mezzo di follower, ha fatto impazzire tutti con il suo scatto su Instagram.

Il seno alto e tonico straborda dal top troppo stretto, mentre è distesa sul letto e tiene tra le dita una sigaretta accesa. Uno scatto davvero sensuale che ha letteralmente acceso il web mandando in visibilio gli utenti.

Tantissimi gli apprezzamenti da parte dei fan che non hanno potuto che restarne abbagliati dalla sua bellezza senza tempo.

Ecco lo scatto che rivela il vizietto segreto della conduttrice: