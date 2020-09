Parole che spiazzano quelle di Barbara D’Urso. La conduttrice si esprime su Berlusconi e sul gossip che ha interessato i due negli anni.

A diversi anni di distanza, si ritorna a parlare del presunto flirt tra Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso, anche grazie a Vittorio Sgarbi che ha riportato in auge la questione proprio nel salotto della nota conduttrice…

Barbara D’Urso, relazione con Silvio Berlusconi?

Qualche tempo fa, Vittorio Sgarbi ha aperto lo scrigno dei ricordi e ha buttato in pasto al gossip una questione personale che riguarda la nostra Carmelita.

Nel salotto della nota conduttrice, infatti, il politico e critico d’arte ha ricordato al pubblico che Carmelita avrebbe avuto un flirt con Silvio Berlusconi.

In realtà, al tempo, l’imprenditore era sposato e le sue avance alla bella presentatrice andarono a vuoto, visto che Barbara rifiutò la sua corte, proprio perché era un uomo già impegnato, dal punto di vista sentimentale.

Perché Sgarbi, allora, ha ricordato la vicenda?

Barbara fa chiarezza sulla vicenda

La conduttrice che, come sapete, lavora per Canale 5, rete Mediaset di proprietà di Silvio Berlusconi, non nasconde che, con quest’ultimo, ha un rapporto di amicizia e stima reciproche ma che, contrariamente a quanto si possa pensare, non è una votante di destra.

Nelle sue trasmissioni, è paladina di principi molto importanti, riguardanti l’uguaglianza e la parità, ma – in una recente intervista a Vanity Fair – la donna ha messo in chiaro le sue posizioni prettamente politiche.

Al giornale, infatti, Carmelita ha rivelato di essere una votante di sinistra.

“Ho sempre votato PCI, e questo Berlusconi lo sa benissimo“, ha sottolineato Barbara.

Come si può notare, le sue idee politiche – esattamente opposte a quelle di Berlusconi – per lei non sono state un ostacolo, anzi: Barbara ha molto spazio in Mediaset, poiché svolge il suo lavoro in maniera corretta ed impeccabile.

Questo dato è confermato certamente anche dagli ascolti che registra e che sono una garanzia, al di là del fatto che dia o meno il voto alla compagine di destra.