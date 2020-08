Barbara D’Urso, il lieto annuncio: ‘E’ incinta di sei mesi’ pancino in mostra per la sorella della conduttrice Eleonora

Un annuncio che reso felice i fan della conduttrice che non vedeva l’ora di vedere la sua famiglia allargarsi. Barbara D’Urso sarà presto zia

Barbara D’Urso ha annunciato che presto diventerà zia. La sorella Eleonora è incinta e la conduttrice ha condiviso una foto che la immortala col pancione.

Il tenero scatto condiviso dalle sorelle

La notizia è stata data da Eleonora stessa usando il suo profilo Instagram. La foto mostra Eleonora sorridente mentre mostra il suo pancino, che già dà i primi segnali della gravidanza.

Ovviamente la sorella di Barbara ha corredato lo scatto di una didascalia ironica, per dare l’annuncio ufficiale per tutti. La notizia era nota soltanto a pochi intimi.

“A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta”,

Illuminanti sono anche gli hashtag usati per capire meglio ulteriori dettagli di questo annuncio. Eleonora sarebbe incinta di sei mesi e sarebbe in attesa di una femminuccia che si chiamerà Sofia.

La sorella di Barbara ha 44 anni ed è evidente che ha scoperto la gravidanza all’inizio della pandemia in pieno lockdown. Quindi tra soli 3 mesi, ci sarà Sofia come nuovo membro della famiglia.

Il rapporto tra le due sorelle

Le due sorelle in passato avevano interrotto i rapporti, per poi riconciliarsi. Barbara ha partecipato al matrimonio della sorella con Michele, quattro anni fa. Poco dopo hanno lavorato insieme, quando Eleonora ha preso parte come guest star nella serie La Dottoressa Giò.

Barbara ha fatto partecipare la sorella anche a Domenica Live ed è possibile che ci sarà un’intervista dopo questo scatto, proprio nella nota trasmissione. Questo per far conoscere come prosegue la gravidanza e condividere ulteriori dettagli con pubblico di Canale 5 in esclusiva