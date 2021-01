“Noi poveracci viviamo nell’umiltà…”. Barbara D’Urso, sfuriata a Pomeriggio Cinque: ira implacabile

Al centro del dibattito di Pomeriggio Cinque ci finisce la polemica inerente la somministrazione del vaccino anti Covid a Dubai. A farla da padrona è la conduttrice Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso non è mai stata tanto implacabile sul fronte vaccino anti Covid. Ci sarebbe quasi da rispolverare un proverbio piuttosto antico: “Piove sempre sul bagnato”. Un’espressione che ha una forte accezione negativa e che indica come gli eventi spiacevoli capitino a chi ne sta già vivendo in abbondanza.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si sfoga in merito alla somministrazione del vaccino anti Covid

La regina di Canale 5 tocca con mano il nervo scoperto del vaccino anti Covid e delle abissali differenze di somministrazione a livello internazionale. Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, infatti, si torna a parlare della guerra intestina tra stati per l’accaparramento di un numero maggiore di dosi.

La notizia inerente alle dosi di vaccino Pfizer somministrate con estrema facilità alla popolazione di Dubai, spinge la conduttrice a una doverosa precisazione. Barbara D’Urso, visibilmente contrariata e indignata, perde le staffe ed esclama:

“Noi qua poverini che viviamo nell’umiltà italiana. Noi non possiamo ancora vaccinarci! A noi poveracci non li danno ancora, sennò ci vaccineremmo”

Una sfuriata impulsiva contro una situazione sanitaria nazionale che scricchiola:

“Ma possiamo fare una polemica Dubai-Italia? Io direi proprio di no… Facciamo una cosa: adesso cambiamo argomento”

La conduttrice decide di cambiare registro e dedicarsi alle notizie di gossip, decisamente meno amare degli aggiornamenti di cronaca.

Non trovo corretto che a DUBAI somministrino i vaccini a tutti indistintamente e qui invece dobbiamo implorare il ministro della sanità. #Pomeriggio5 #vaccino — Elisea M. (@EliseaM7) January 28, 2021