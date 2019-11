Barbara D’Urso senza trucco e luci, irriconoscibile: come non l’avete mai vista – Foto

Barbara D’Urso senza trucco e luci, irriconoscibile: come non l’avete mai vista...

La conduttrice di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso non è solita mostrarsi senza trucco e luci potentissime. Lo scatto inedito fa il giro del web

La bellissima conduttrice di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso è tornata di nuovo a far parlare di sè. La conduttrice infatti nelle ultime foto postate sui social, pare che si sia mostrata senza trucco, lasciando i suoi fan senza parole

Barbara D’Urso senza trucco e luci

La conduttrice di Canale Cinque si mostra ai fan sempre impeccabile. La bellissima Barbara D’Urso infatti ogni giorno conduce uno dei canali più seguiti della Rete Mediaset e si mostra al suo pubblico sempre impeccabile.

La bella napoletana infatti sembra essere sempre perfetta, non solo per il trucco che le viene fatto ma anche per i bellissimi vestiti che indossa. Insomma la D’Urso è sempre bellissima ed elegante nei suoi programmi, ma a quanto pare l’ultima foto che ha postato sui social, ha lasciato interdetti i suoi fan.

La D’Urso irriconoscibile sui social

La conduttrice di Canale Cinque pare che abbia lasciato girare sui social una foto che ha lasciato i fan po’ interdetti. La D’Urso infatti appare in uno scatto ‘intimo’ o per meglio dire un selfie fatto a letto. La conduttrice si rilassa sul letto poco prima di dormire, ma appare ai fan quasi irriconoscibile.

Barbara non ha mai avuto paura di mostrarsi e anche questa volta ha lasciato che la foto si diffondesse: un look acqua e sapone, senza un filo di trucco mentre si gode il suo momento di relax, ma a quanto pare i fan non hanno molto apprezzato la foto senza trucco e senza inganni.

Abituati a vederla sempre perfetta, i fan hanno fatto fatica a riconoscerla senza makeup. Nonostante questo la conduttrice porta fieramente i suoi anni che sono ben oltre i 60 anni, e come ha sempre voluto sottolineare, non è mai ricorsa alla chirurgia estetica.

Quindi ad arrivarci come lei a 60anni cosi bella e naturale.