Una confessione sconvolgente piove dopo pochissimi minuti di diretta. Siamo negli studi di Cologno Monzese, dove è da poco iniziata la puntata di Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D’Urso.

La prima intervista è a Stefano Tacconi, celebre ex portiere della squadra di calcio Juventus. Dopo una lunga e brillante carriera, il sessantaquattrenne milanese si abbandona allo sconforto e giunge ad una amara conclusione:

“Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza… Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona”