‘Barbara D’Urso? Basso livello’: Renzo Arbore umilia la conduttrice di Pomeriggio cinque, le dure offese

Renzo Arbore si scaglia contro la Mediaset e contro i programmi come Pomeriggio cinque e Domenica Live: “Mediaset? Robaccia. Barbara d’Urso? Basso livello”

Si torna di nuovo a discutere dei programmi della bravissima conduttrice Barbara D’Urso. Questa volta a mettere in discussione i suoi programmi della bravissima conduttrice è stato proprio Renzo Arbore.

Renzo Arbore contro Barbara D’Urso

Ormai la conduttrice di Pomeriggio Cinque sembra essere oggetti di discussione per alcuni personaggi dello spettacolo. A far parlare ancora di lei è stata proprio la puntata di Live-Non è la D’Urso in cui ha recitato l’Eterno riposo insieme a Matteo Salvini. Quella puntata è stata molto criticata non solo dal pubblico, ma anche da alcuni personaggi pubblici, come Renzo Arbore.

In una recente intervista infatti il cantautore ha analizzato la situazione televisiva proprio ai tempi del corona Virus, puntando essenzialmente il dito contro la conduttrice Barbara D’Urso..

Il cantautore contro la D’Urso

Il cantautore infatti ha voluto sottolineare come programmi della D’urso siano di basso spessore culturale, sopratutto in questo periodo storico cosi delicato di emergenza sanitaria. Le parole di Renzo Arbore sono state molto dure contro la conduttrice, in particolar modo sulla Mediaset:

“La Rai ha il dovere di marcare sempre più la differenza con Mediaset che, anche adesso, continua imperterrita come se niente fosse a trasmettere della robaccia”

Ha sottolineato il cantautore.

“Il punto più basso l’ha toccato con l’Eterno riposo recitato da Salvini e Barbara D’Urso. Un mix di cattivo gusto aver inserito in un programma di così basso livello una preghiera intima“

Al momento la conduttrice non ha ancora replicato alle parole dure di Renzo Arbore e chissà se mai lo farà.