Barbara D’urso, si allarga la famiglia di un ex concorrente del Grande Fratello: “il bambino nascerà a Dicembre”, la lieta notizia su social

Un ex concorrente della trasmissione condotta da Barbara D’Urso presto diventerà papà, l’annuncio sui social.

Barbara D’Urso, ex concorrente presto papà

Nonostante sia arrivata alla 18° edizione, la trasmissione di Canale 5, Grande Fratello continua a piacere al pubblico italiano. Gli appassionati del reality show condotto da Barbara D’Urso sicuramente ricorderanno i concorrenti che hanno preso parte alla penultima edizione nip, dedicata appunto a personaggi non appartenenti al mondo dello spettacolo. Non molte ore fa, un ex concorrente ha condiviso sui social una notizia che ha commosso i suoi fan: presto diventerà papà. Stiamo parlando di uno dei concorrenti più divertenti e simpatici che hanno preso parte alla trasmissione: Daniele Aquino.

Il giovane, dopo la sua esperienza televisiva, è tornato alla vita di tutti i giorni. In un’intervista al settimanale DiPiù Tv, il ragazzo ha ammesso che dopo il Grande Fratello è tornato al suo vecchio lavoro: ripara lavatrici, frigoriferi e condizionatori. Subito dopo il reality è riuscito a conquistare il cuore della sua Giada e presto diventeranno genitori, ecco l’annuncio sui social.

La lieta notizia sui social

Il giovane romano ha condiviso sui social la lieta notizia con i suoi fan:

“Sì, le luci dello spettacolo si sono spente per me, ma adesso se ne accendono altre: a dicembre divento papà del mio primo figlio e sono emozionatissimo”.

E poi fa una dolce dedica alla sua compagna Giada:

“Quando sono entrato nella Casa non ho fatto altro che pensare a lei, era il mio chiodo fisso. Quando sono uscito, ho deciso di andare subito a convivere con lei”.

La coppia non vede l’ora di stringere tra le loro braccia il piccolo che nascerà a dicembre prossimo, congratulazioni!