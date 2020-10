Striscia La Notizia incastra Barbara D’Urso: il fuorionda incriminato finisce online

Striscia La Notizia non perdona nessuno: questa volta, protagonista di un servizio è proprio Barbara D’Urso denunciata per un gesto scorretto

Questa volta la conduttrice potrebbe pagarla cara. Barbara D’Urso è stata letteralmente presa con le mani nel sacco dal noto Tg satirico Striscia La Notizia.

Barbara D’Urso, gesto scorretto dietro le quinte

Davanti alle telecamere in studio tutti seguono le regole. Barbara D’Urso è tra quei conduttori molto attenti a rispettare la normativa anti-Covid 19. Un servizio di ieri di Striscia la Notizia, svela però che l’attenzione, dietro le quinte, tende un po’ a calare.

Una minore attenzione alle distanza di sicurezza, alla mascherina e all’igienizzazione frequente di mani e oggetti potrebbe esporre tutti a maggiori rischi.

Ficarra e Picone hanno mandato in onda un servizio che mette in grosse difficoltà l’immagine della D’Urso. La conduttrice, infatti, è stata catturata in un gesto che non avrebbe dovuto fare.

Barbara incastrata dietro le quinte

Le telecamere, spesso e volentieri restano accese anche durante i momenti di pausa pubblicitaria o subito dopo la fine della trasmissione. Un fuorionda, infatti, mostra Barbara intenta ad avvicinarsi troppo a uno degli ospiti.

E’ avvenuto proprio dopo l’intervista a Gina Lollobrigida, la conduttrice approfitta della pausa per avvicinarsi alla grande attrice e scattarsi un selfie, non rispettando la distanza sociale.

Striscia la Notizia ha mandato in onda il momento esatto in cui ciò è avvenuto. Ma non si sono fermati al selfie: è arrivato dopo poco anche il bacio al compagno della nota attrice. Il commento dei conduttori non poteva risparmiarsi:

“Di sto passo la d’Urso dovrà modificare il tormentone. I suoi programmi una volta erano col cuore ma, visto come segue le norme anti contagio, d’ora in poi saranno col Covid”

Durante Pomeriggio Cinque la conduttrice spiegherà la debolezza di quell’attimo? In fondo a tutti capita di sbagliare. Spesso, anche per motivi di educazione, non è facile rifiutare un caloroso saluto, la nostra Carmelita sarà stata “troppo cortese” con i suoi ospiti.