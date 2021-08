Barbara d’Urso sconvolge con la sua foto e viene attaccata dagli haters

Barbara d’Urso scandalizza i social con una foto bollente in costume, ma un dettaglio attira l’attenzione dei fan che non perdonano.

Barbara D’Urso si gode ancora un po’ di relax in spiaggia prima di riprendere gli impegni in tv e intanto posta una foto esplosiva.

I fan, però, notano qualcosa di particolare che non le perdonano.

Barbara d’Urso e il suo fisico impeccabile

Barbara è uno dei volti più amati della TV italiana. Il successo della conduttrice è dato proprio dalla sua scoppiettate vitalità mista a un’autoironia e al grande amore per il suo lavoro che l’ha portata a condurre numerose trasmissioni.

La sua bellezza ha sicuramente contribuito, anche considerando il fatto che Carmelita ha superato i 60 anni ed è ancora più bella di quando era ragazzina.

Questo, unito al fatto che la conduttrice ama condividere le sue foto e mostrare le sue perfette forme sempre mantenendo l’ironia, la espone a feroci e spesso gratuite accuse.

L’ultimo caso risale a poche ore fa e riguarda una foto della bella napoletana, mentre si trova in una splendida spiaggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice attaccata dagli haters

Gli utenti su Instagram non hanno affatto apprezzato lo scatto pubblicato da Barbara d’Urso e l’hanno attaccata duramente.

Alcuni commenti superano i limiti del rispetto:

“Ci sono più filtri qui che nel autoricambi del mio amico! 😂😂”

e poi ancora:

“Ma perché per una volta non ti fai vedere come sei realmente, saresti più apprezzata, ma cosa credi che che siamo così allocchi da credere che tu sia veramente così 😂”

Anche avesse usato Photoshop (come moltissime star con la metà dei suoi anni) Barbara resta di una bellezza invidiabile.

La conduttrice si allena costantemente in palestra, è attenta all’alimentazione e a nuove pratiche ora in voga come la crioterapia.

E, sicuramente grazie ad una gran dose di innata e partenopea autoironia che si capisce dal fatto che Barbara non se la prende mai e va avanti “col cuoreeee”.