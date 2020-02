Spunta la relazione tra Barbara D’Urso e Pupo: ‘Le donne non dicono di essere state con me’

Spunta la relazione tra Barbara D’Urso e Pupo: ‘Le donne non dicono...

Barbara D’Urso, Pupo svela un retroscena agghiacciante sulla bella conduttrice di Canale Cinque, il racconto al Grande Fratello Vip

Una puntata davvero particolare quella del programma di Canale Cinque del Grande Fratello Vip. A Quanto pare i retroscena non sono mai abbastanza e stavolta a darci una piccola chicca è stato proprio il cantante e conduttore Pupo.

Grande Fratello, il retroscena tra Pupo e Barbara D’Urso

Il conduttore, oggi opinionista del programma Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha fatto una dichiarazione davvero particolare sulla bravissima conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Il cantante infatti ha rivelato qualcosa che ha fatto subito raddrizzare le orecchie del bravissimo conduttore Alfonso Signorini. Il cantante infatti, durante l’ultima puntata del programma, ha fatto una dichiarazione davvero assurda sulla bravissima conduttrice che riguarda il suo passato proprio insieme al cantante Pupo.

A quanto pare infatti Pupo avrebbe rivelato che in passato, la D’Urso ha avuto una relazione con lui. Un segreto che nemmeno Alfonso Signorini, il Re del gossip ne era a conoscenza.

Barbara D’Urso relazione con Pupo

Quella di lunedì sera è stata davvero una puntata molto particolare.Tra eliminazioni e entrate di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello, Pupo non ha resistito e durante la puntata ha rivelato un retroscena sulla bravissima conduttrice Barbara D’Urso. Il cantante infatti, avrebbe parlato di un piccolo flirt tra i due quando erano molto giovani. A far parlare Pupo di questo piccolo segreto, è stato proprio il flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe dove la conduttrice ha smentito categoricamente. Pupo però si è sentito inspirato dalla situazione dichiarando che tra lui e Barbara D’Urso c’è stato una piccola storia d’amore. Ma la storia non è mai uscita fuori, tant’è che lo stesso cantante ha dichiarato:

“Probabilmente le donne non dicono di essere state con me e Zequila perché siamo due sfigati”

Un momento ironico durante la puntata, di cui il Re del gossip non era ancora a conoscenza. In realtà Pupo non ha fatto il nome della conduttrice, ma ha fatto intendere che fosse proprio la D’Urso.