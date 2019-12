Barbara D’Urso radiata dall’albo dei giornalisti: la conduttrice spiazzata dalla rivelazione in...

Una furibonda lite si è consumata nell’ultima puntata del ‘Live non è la D’Urso. La conduttrice Barbara D’Urso radiata d’all’albo dei giornalisti?

Nella serata di ieri 16 Dicembre è andato in onda il consueto appuntamento con Barbara D’Urso e il suo Live Non è La D’Urso.

Una puntata intensa che ha visto una furibonda lite tra la padrona di casa e il giornalista Sergio Vessicchio, il quale a seguito di alcune frasi sessiste, è stato radiato dall’albo dei giornalisti.

L’ex giornalista si è scagliato così contro la conduttrice, rivelando di essere in possesso dei documenti che provano la sua radiazione dall’albo (di Barbara D’Urso). Scopriamo di più.

Barbara D’Urso radiata dall’albo dei giornalisti? Duro affronto da parte di Sergio Vessicchio

Durante l’ultima puntata del Live Non è la D’Urso si è consumata una delle più violente liti mai viste nello studio della Regina di Canale 5. Sergio Vessicchio ha subito infiammato lo studio, forte anche della rabbia dovuta alla sua recente radiazione dall’albo.

Durante l’intervista in collegamento video, l’uomo si è scagliato contro la ‘padrona di casa’ e ha perso le staffe, accusandola di essere stata in passato radiata dall’albo dei giornalisti, cercando di mettere a confronto i due suoi casi, forte anche di presunti documenti in suo possesso che lo proverebbero.

La conduttrice fuori di se per le tremende accuse spiega così al pubblico:

‘Il signor Iacopino mi fece un’azione legale e penale perché secondo lui io non potevo intervistare nessuno in quanto non giornalista. La Procura ha dato ragione a me’

chiosa la D’urso dopo i continui attacchi dell’ex giornalista (l’articolo continua dopo la foto).

Barbara D’Urso contro Vessicchio: ‘Hanno fatto bene a Radiarti’

Da bollente il clima si fa rovente e la conduttrice partenopea non regge più le accuse, così stufa, dichiara che per le frasi da lui dette l’ordine avrebbe preso la giusta decisione nel radiarlo dall’albo:

‘Io non sono stata radiata. La tua motivazione è ben diversa, tu sei stato radiato per delle frasi sessiste e razziste’

poi aggiunge con amarezza:

‘Offendere una donna non è un’idea, e hanno fatto benissimo a radiarti dall’Ordine dei Giornalisti’

al che Sergio Vessicchio indisponente risponde:

‘tu continui a fare una trasmissione becera […] una vergogna. Con me non la spunti, perché io ti metto K.O., ti faccio nera’

Ma Barbara D’Urso giunta all’apice della rabbia a causa degli insulti e della messa in dubbio della sua onestà come professionista, decide di chiudere il suo collegamento con l’ex giornalista, dichiarando:

‘Siccome la mia televisione non si porta […] io decido che tu nella mia trasmissione non ci stai. Salutame a soreta!

conclude Barbara D’Urso.