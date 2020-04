Barbara D’Urso dopo la denuncia rinviata a giudizio, accusata di diffamazione: la conduttrice

Barbara D’Urso, la conduttrice di Pomeriggio Cinque. è stata rinviata a giudizio per diffamazione: ecco cosa le è successo alla presentatrice

La bravissima Barbara D’Urso è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori ritornando di nuovo al centro delle polemiche.

Barbara D’Urso rinviata a giudizio

Barbara D’Urso, la conduttrice di diversi programmi televisivi è tornata sulla bocca del gossip, questa volta pare che la presentatrice della Rete Mediaset non è stata difesa dai suoi numerosi fans.

Ma cosa è successo? La conduttrice infatti nel pieno della diretta di Domenica Live, ha pregato in diretta infastidendo e non poco il popolo del web. Ma questa non è stata l’unica cosa che ha portato alla denuncia della D’Urso. A quanto pare la conduttrice infatti in un servizio di qualche anno fa avrebbe per aver mandato in onda dei filmati molto spinti, in particolare di festini che vedrebbero alcuni uomini del clero protagonisti della vicenda.

In quell’occasione però la padrona di casa, mandò in onda la foto di un cittadino napoletano al posto del gigolò F.M. Ma l’uomo in questione non era affatto a conoscenza di questa vicenda denunciando la conduttrice senza pensarci due volte.

La denuncia alla conduttrice

La presentatrice di Domenica Live, infatti, in quell’occasione è stata denunciata dal cittadino citato nel programma con una foto. La conduttrice oggi si trova imputata al giudizio in quanto, avrebbe usato immagini inappropriate a quel servizio. Sta di fatto che la conduttrice non è stata l’unica ad essere denunciata, insieme a lei altri dipendenti della Mediaset tra giornalisti e autori della puntata. Al momento la conduttrice è stata rinviata a Giudizio.

Insomma un periodo per niente facile per la conduttrice che sta affrontando anche il problema delle firme online per chiudere in questo periodo di quarantena i suoi programmi.