“Anche la De Filippi è…” Barbara D’Urso censura Elena Morali: cosa non...

Patata bollente a Live – Non è la D’Urso. Nel corso dell’ultima puntata del talk show di Canale 5, Barbara D’Urso ha messo a tacere la sua ospite su un argomento spinoso.

Nella puntata di Live – Non è la D’Urso del 14 giugno, Barbara D’Urso si è trovata per le mani una patata bollente e ha optato per una censura tendenzialmente soft. La conduttrice si è destreggiata tra le consuete ospitate, dedicate ai vip dello star system. Tra questi, Elena Morali, Simona Izzo e Enrica Bonaccorti.

Nel corso della puntata, a prendere la parola è stata anche la showgirl Elena Morali, che ha aperto un argomento tanto scomodo quanto spinoso. La trentenne bresciana ha accennato al fatto che la conduttrice Maria De Filippi, all’inizio della sua brillante carriera, possa aver avuto delle possibilità professionali grazie al supporto del celebre marito, Maurizio Costanzo.

Barbara D’Urso blocca Elena Morali: “Parliamo dei presenti”

Di fronte alle scottanti dichiarazioni di Elena Morali, ecco che la padrona di casa ha deciso di intervenire immediatamente. L’argomento è stato stoppato sul nascere con questa testuale esclamazione:

“Parliamo dei presenti!”

Dal momento che il suggerimento di Barbara D’Urso non è stato recepito e il suo richiamo è stato bellamente ignorato, la regina di Canale 5 non ha voluto soprassedere e, con una certa insistenza, ha ribadito:

“Non ci interessa!!”

Un argomento decisamente imbarazzante che ha fatto scattare in Barbara D’Urso un campanello d’allarme. Elena Morali, rea di aver toccato un argomento tabù, è stata interrotta con una certa tempestività.

Nelle ultime ore il sito Gossip e Tv ha indagato nel tentativo di scoprire la verità sui rapporti che intercorrono tra le due presentatrici di Canale 5. Stando alle indiscrezioni carpite dal noto sito di gossip, tra le due zarine Mediaset non ci sarebbe un feeling idilliaco. Rumors mai smentiti e mai confermati.