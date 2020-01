Taylor Mega ‘cacciata’ dallo studio da Barbara D’Urso: il gestaccio non piace, la conduttrice prende una posizione

Taylor Mega ‘cacciata’ dallo studio da Barbara D’Urso: il gestaccio non piace,...

Taylor Mega nella Bufera. Barbara D’Urso la ‘caccia’ dalla sua trasmissione in diretta. L’influencer rivela la verità sui social

Nella serata di ieri, Domenica 19 Gennaio, è andato in onda il 15esimo appuntamento con Barbara D’Urso e il suo Live- Non è la D’Urso. Tantissimi come sempre gli ospiti e le tematiche trattate.

Tra questi la tanto attesa Taylor Mega, una delle influencer più seguite soprattutto sui social. Ma l’intervento della modella friulana però non va come ‘previsto’ e ‘concordato’.

Una vera e propria bufera è infatti scoppiata nello studio della conduttrice partenopea. Scopriamo di più.

Barbara D’Urso: ‘Io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni’

Un’ospite fortemente voluta nella puntata di Ieri sera, Taylor Mega, al Live Non è La D’Urso, nel corso della quale ha annunciato che per un periodo sarà lontana dalle trasmissioni in quanto si sta dedicando a nuovi progetti professionali.

Ma l’influencer viene subito frenata da Barbara D’Urso la quale, improvvisamente tira fuori uno scatto che ha visto protagonista l’influencer, mentre fa ‘il dito medio’ ad una pattuglia delle forze dell’ordine.

Lo scatto risalente al 2018, ha molto turbato e indignato la conduttrice la quale a tal proposito, dato l’annuncio della Mega ha voluto così risponderle:

‘Se fosse vero, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni’

poi ha aggiunto:

‘Ma siccome penso che non sia vero, solamente una persona stupida può aver fatto una cosa del genere, mentre ti ritengo intelligente, quindi non l’avrai fatto’

ha detto la conduttrice provocando la modella friulana.

Taylor Mega il duro sfogo su instagram

Dopo la puntata di ieri sera, l’ex naufraga de l’isola dei famosi si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social, sperando nel supporto dei suoi followers.

Taylor Mega ha così spiegato in un video su Instagram che è da oltre un mese che viene tartassata dalla Medieset affinchè fosse presente nelle loro trasmissioni, ed è rimasta profondamente delusa e ‘allibita’ per il comportamento della conduttrice e della produzione del Talk Show.

Secondo quanto spiegato, pare che la produzione l’abbia pregata di essere presente affinchè spiegasse al pubblico che per un pò sarebbe stata lontana dalla tv per dedicarsi ad altro, e invece da quanto si evince pare che l’abbia ‘cacciata’ la stessa conduttrice rinvangando senza un perchè una questione passata:

‘È un mese che mi rompono per avermi in tv, sapevano della mia intenzione di prendere una pausa dalla tv e poi la presentatrice se ne esce così?’

e ancora:

‘Sono allibita, non so perché Mediaset si stia comportando così nei miei confronti’

ha dichiarato l’influencer. Ecco il video, in cui viene raccontata dall’ex concorrente del Grande Fratello la verità su quanto accaduto: