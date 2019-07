Barbara De Rossi ‘Mi ha messo le corna’: l’attrice ammette il tradimento subito

Barbara De Rossi, invitata da Pierluigi Diaco a Io e Te, si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata. Ecco cosa ha detto e cosa è successo

Io e Te, il salotto quotidiano di Rai1 dove Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo ospitano importanti personalità del mondo dello spettacolo, questa volta ha avuto il piacere di chiacchierare amichevolmente con Barbara De Rossi.

Barbara si è molto aperta, confessando di amare particolarmente Lucio Battisti e Pierluigi Diaco ha afferrato la sua chitarra stupendo l’attrice che ha immediatamente commentato:

“Cosa?! Cosa vuol dire ‘Ora prendo la chitarra?”

In seguito i due si sono uniti in un duetto che l’ha lasciata piacevolmente in lacrime:

“Mi riporta indietro nel tempo”.

Ha parlato anche di ferite, come quelle del tradimento. Lei che ha sempre praticato la fedeltà ammette di aver subito le corna.

La De Rossi non nasconde il troppo amore per il suo Simone

Barbara ha inoltre confidato di essere particolarmente innamorata del suo Simone e ne ha parlato in modo molto dolce:

“Un uomo speciale, in gamba e molto sensibile”.

Diaco, da sempre molto attento, ha fatto caso agli occhi che le luccicavano di commozione e ha replicato dicendo:

“Si vede, hai le farfalle nella pancia. Sono molto felice per te”.

Insomma, pare proprio che la De Rossi si sia aperta e abbia confessato molti punti importanti della sua vita da Diaco, il quale, da bravo conduttore, ha saputo comprenderla e metterla a suo agio nel corso della piacevole chiacchierata, senza mai cadere nell’essere troppo indiscreto.

Barbara particolarmente amata dal pubblico Italiano da sempre

Sappiamo quanto Barbara de Rossi sia amata dal pubblico italiano ed è sicuramente uno dei personaggi, da sempre, più apprezzati: non si perde mai d’animo, è sempre gentile, nonché molto professionale. Dunque, queste confessioni non sono servite ad altro che ad accrescere la stima che i fans da sempre nutrono verso la loro beniamina Barbara De Rossi.