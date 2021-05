Chi è Barbara De Nigris, la chef di È sempre mezzogiorno: svelato quanto guadagna e tutto sulla sua vita privata

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla cuoca della trasmissione di successo in onda tutti i giorni su Rai.

Avete presente Barbara De Nigris? Si tratta della chef che ogni giorno compare a È sempre mezzogiorno, la trasmissione di successo di Antonella Clerici su Rai Uno.

Approfondiamo insieme il suo profilo e scopriamo l’ammontare del suo stipendio e tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Chi è Barbara De Nigris, la chef di È sempre mezzogiorno

Chef di successo, ha preso parte al Carezza Snack a Nova Levante. Dopo aver conseguito il diploma nella scuola alberghiera di Busto Arsizio, lavora nella gastronomia vicino casa.

Collabora con il Grand Hotel Carezza in Alto Adige, con l’Hotel Paradiso a Forio d’Ischia e molti altri.

Impara a fare la pizza, viaggia e migliora le sue competenze culinarie. Oggi, è nel cast di È sempre mezzogiorno.

Tutto sulla vita privata della chef

Non tutti lo sanno, ma Barbara De Nigris ha incontrato il marito proprio mentre lavorava presso il Grand Hotel Carezza.

Dopo essere convolata a nozze, mette al mondo tre figli, dai nomi alquanto particolari. Si tratta di Teseo, Glauco e Danae.

Uno di loro, tra l’altro, ha seguito proprio le sue orme ed è diventato un cuoco di successo. Insieme, hanno così deciso di aprire una piccola trattoria nel centro di Frascati.

Quanto guadagna Barbara De Nigris

Barbara De Nigris ha iniziato a lavorare che era molto giovane.

Il suo primo stipendio lo ha percepito mentre aiutava il padre a pagare le rate del suo camion.

Ha raccontato che, con la sua prima mancia, sarebbe riuscita ad acquistare la sua prima tuta da sci.

I problemi economici per Barbara sono ormai un lontano ricordo visto che ora è una cuoca di successo.

Non conosciamo precisamente le cifre che percepisce, ma sappiamo che siano importanti: la donna viene paga sia come personaggio televisivo che come chef!