Bankitalia, Effetto Coronavirus sulle entrate del bilancio statale

Il report “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” di Bankitalia mette in evidenza gli effetti del coronavirus a giugno sulle entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato.

A giugno le entrate statali sono state pari a 26,2 miliardi, in diminuzione del 19,9% (-6,5 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2019.

Nel primo semestre dell’anno 2020 le entrate tributarie statali sono state pari a 169,9 miliardi, in diminuzione del 10,3 per cento (-19,4 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,

“risentendo della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposta dai decreti approvati a partire dal mese di marzo e del peggioramento del quadro macroeconomico”,

spiega Bankitalia.

Bankitalia, nuovo record del debito pubblico

Bankitalia nella pubblicazione “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” rende noto il nuovo record del debito pubblico, che a fine giugno era a 2.530,6 miliardi, 20,5 miliardi in più rispetto a maggio a fronte di un fabbisogno del mese di 20,6 miliardi.

A “pesare” sul bilancio statale è la sospensione dei versamenti fiscali disposta dai decreti anti-Covid e il peggioramento del quadro macroeconomico.

Le disponibilità liquide del Tesoro si sono leggermente ridotte (-0,8 miliardi) a 60,7 miliardi.

Complessivamente da inizio anno il debito pubblico italiano è aumentato di oltre 100 miliardi di euro.

Relativamente alla ripartizione per sotto-settori, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 21,7 miliardi, mentre quello delle amministrazioni locali si è ridotto di 1,2 miliardi di euro.

Rispetto al mese precedente, la vita media residua del debito è rimasta costante a 7,3 anni.

Secondo quanto già messo in evidenza dall’Ufficio parlamentare di bilancio, i conti pubblici sono destinati a peggiorare notevolmente per poi rientrare in parte nel 2021.