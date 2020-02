Bambino travolto e ucciso a Novara: era in bicicletta con il suo papà

Bambino travolto e ucciso a Novara: era in bicicletta con il suo...

Bambino travolto e ucciso a Novara mentre si trovava in bicicletta con il suo papà. Ecco cosa è accaduto in quei tragici minuti.

Un bambino travolto e ucciso a Novara mentre era in bicicletta, sbalzato sull’asfalto e morto sul colpo. Un fatto di cronaca che ha lasciato anche i soccorritori senza parole.

Bambino di 10 anni morto a Novara

Non si hanno moltissime informazioni sul fatto tragico, ma da quello che emerge dai media locali si parla di un bambino di 10 anni che era insieme a suo papà in bicicletta.

Il piccolo è sfuggito per un attimo al controllo del padre ed è andato in mezzo alla strada: in quel momento è sopraggiunta una moto che lo ha travolto violentemente.

Immediati i soccorsi e le condizioni del piccolo sono sembrate sin da subito disperate. Il personale del 118 ha provveduto al trasferimento del bimbo all’Ospedale Maggiore di Novara.

I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo il bambino non è riuscito a sopravvivere considerando le lesioni riportate dopo il violento impatto. La polizia locale sta indagando sul fatto, per ricostruire le dinamiche di questo tragico evento.

Non solo, perché è necessario comprendere anche la responsabilità – o meno – del motociclista che per prassi è stato sottoposto ai test per droga e alcol.

Un fatto analago a quello di Bergamo, dove un bimbo di otto anni era stato investito sulle strisce pedonali. Lo stesso era stato trasportato in pessime condizioni all’Ospedale Papa Giovanni XXIII.