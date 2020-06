Bambino travolto dal trattore del padre: è fuori pericolo

Lo scorso lunedì, un bambino di 5 anni è stato investito dal padre che era a bordo del suo trattore. Il piccolo è fuori pericolo.

Il bambino è stato travolto dal trattore a Gussago. L’incidente è accaduto nell’azienda agricola.

Il piccolo è ricoverato a Bergamo

E’ fuori pericolo il bambino di 5 anni che lunedì scorso è stato investito dal padre a bordo del suo trattore. Anche se le sue condizioni di salute non sono delle migliori, i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. Al momento, il piccolo è ricoverato al Papa Giovanni XXII, a Bergamo, dove è stato trasportato d’urgenza al momento dell’incidente.

L’investimento si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 15 giugno nell’azienda agricola di Via Mariola a Gussago. Poco dopo l’investimento, sono giunti sul posto i paramedici a bordo di elicottero. Prima di essere trasportato in elisoccorso, il piccolo è stato stabilizzato.

Il bambino ha subito il primo intervento chirurgico.

In corso le indagini

Gli uomini in divisa sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente. Al momento, si ipotizza che il bambino abbia commesso un’imprudenza. D’altro canto, anche il padre potrebbe essersi distratto. Il piccolo, infatti, era a bordo della sua piccola bicicletta e si sarebbe avvicinato al trattore in manovra.

La ricostruzione degli agenti ha evidenziato che il piccolo è stato travolto dal padre che guidava il suo trattore. L’uomo ha riferito di non aver visto il bambino. Un incidente che, si spera, non costi la vita al bambino. Le persone che erano presenti in azienda agricola, tra cui anche familiari, sono tutt’ora sotto choc.