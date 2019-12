Bambino nel portabagagli aperto dell’auto in giro per Napoli. Borrelli: “Senza parole!”

Un bambino nel portabagagli che gira indisturbato in una auto in giro per Napoli ha suscitato lo stupore e l’ira di tutti gli abitanti

Cosa ci fa un bambino nel portabagagli in giro per Napoli? Questa è una domanda la quale le istituzioni vogliono dare una risposta.

Bimbo nel portabagagli in giro per Napoli

Grazie allo scatto di un passante si è potuto venire a conoscenza di questo fatto, nel quartiere Arenella di Napoli che non è uno scherzo – come pensato in un primo momento – ma qualcosa che ha scosso l’intera comunità.

Dallo scatto è possibile vedere questo bambino dentro il bagagliaio dell’auto spider 124 Abarth, con il cofano aperto che va in giro per la città indisturbato.

Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, ha commentato questo atto immediatamente condividendolo sui social:

“un’auto in marcia con il cofano aperto e all’interno un bambino. non ha alcun senso logico e ci ha lasciati senza parole!”

Evidenziando la pericolosità del gesto di questa persona, con un alto rischio per l‘incolumità del bambino e anche degli altri automobilisti:

“poteva finire in tragedia”

Il consigliere si augura di poter trovare chi fosse alla guida della spider:

“mi auguro non siano i genitori, altrimenti ci sarebbe da revocare la potestà genitoriale”

Il materiale inviato alle autorità

Ora la storia non viene solo divulgata per farla conoscere ma anche per capire chi fosse la persona alla guida del mezzo. Il Consigliere ha infatti evidenziato che tutto il materiale verrà inviato prontamente alle autorità, al fine di avviare una indagine in merito a questo episodio: