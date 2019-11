Bambino morto in Ospedale, Alessandro mandato a casa per un mal di pancia: 5 indagati

Bambino morto in Ospedale, Alessandro mandato a casa per un mal di...

Ci sono cinque indagati per il bambino morto in Ospedale, mandato a casa per un mal di pancia e poi fatto ricoverare: perché è deceduto?

Alessandro è il bambino morto in Ospedale per la quale non si sa cosa sia potuto accadere. Ora gli indagati sono cinque.

Che cosa è successo ad Alessandro?

Quasi due anni l’otto novembre, quando il piccolo si è sentito male per un mal di pancia forte. I genitori – come viene evidenziato da Il Resto del Carlino – hanno dapprima fatto intervenire il medico pediatra di base e poi si sono recati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Infermi.

Alle otto di mercoledì mattina il piccolo è stato sottoposto ad alcuni accertamenti per poi essere dimesso alle ore 13. La famiglia torna a casa ma le condizioni di Alessandro peggiorano tanto da riportarlo in ospedale poco prima di mezzanotte.

Il piccolo era disidratato e le sue condizioni precipitano a tal punto che alle tre di notte viene dichiarato il suo decesso. La notizia per la famiglia è stata devastante, tanto che la madre è stata ricoverata prontamente per un malore.

Il magistrato di turno – Ercolani – ha aperto immediatamente una inchiesta per omicidio colposo e la stessa polizia giudiziaria si è recata all’Ospedale per interrogatori e acquisire tutta la documentazione.

Cinque indagati all’ospedale Infermi

Sono stati notificati cinque avvisi di garanzia per 5 persone tra medici, infermieri e sanitari che hanno visitato il piccolo durante le sue drammatiche ore.

E’ stata disposta l’autopsia per vederci chiaro, che verrà svolta nella giornata di martedì così che si possa rispondere a qualche importante domanda. Bisognerà soprattutto valutare se questa morte sarebbe potuta essere evitata o meno dal personale dell’Ospedale.