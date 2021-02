Riconosci il bambino in foto? Oggi è uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore

Riconosci il bambino in foto? Oggi è uno dei protagonisti de Il...

Il bambino in foto oggi interpreta uno dei personaggi più amati della soap opera italiana di Rai 1, abbiamo scoperto per voi chi è.

Da giorni circola sul web lo scatto che ritrae un bambino dolcissimo, dal temperamento vivace e all’apparenza un po’ dispettoso.

In molti hanno tentato di scoprire di chi si tratta, ma senza successo. Il piccolo oggi è adulto ed è una figura cara a Il Paradiso delle Signore.

Chi è il bambino in foto

Il piccolo, all’epoca dello scatto, avrà avuto fra i 3 e i 4 anni. Allora, sicuramente non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato un famosissimo attore televisivo.

L’interprete è nato il 15 aprile del 1988 a Sesto San Giovanni, a Milano, ed è lì che ha trascorso i primi anni della sua vita in compagnia della famiglia, alla quale è molto legato.

La sua formazione è di tutto rispetto: ha frequentato il Centro Teatro Attivo Milano, la Scuola di cinema e teatro ELF TEATRO, l’Accademia della Voce di Milano e si è diplomato presso la Scuola internazionale di Teatro Arsenale.

Oggi è un bravissimo attore, amatissimo dal pubblico di Rai. Avete capito di chi stiamo parlando?

Fa parte del cast de Il Paradiso delle Signore

Il bambino nello scatto oggi ha 33 anni e ha raggiunto l’apice del successo con l’interpretazione del personaggio di Federico Cattaneo ne Il Paradiso delle Signore.

Il personaggio in questione è un giovane adulto indeciso, che si trova al centro di una vera e propria crisi, che lo porterà a lottare con il futuro che i suoi genitori hanno scelto per lui.

Ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Alessandro Fella!

L’attore è molto attivo sui social, dove è seguito da quasi 40mila followers. La sua strada per il successo sembra in discesa e a noi non resta che fargli tanti auguri!