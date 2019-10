Un bambino di sei anni è precipitato dalla tromba delle scale della scuola ed è in condizioni gravissime.

Una mattinata molto particolare, considerando che alle 9.45 presso la scuola elementare Giovanni Battista Pirelli di Milano un alunno è precipitato nel vuoto.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe scavalcato una ringhiera per poi perdere il controllo e cadere nel vuoto per dieci metri – dal secondo al primo piano -. Immediata l’allerta ai soccorsi, che sono intervenuti insieme ai Carabinieri.

Gli stessi stanno cercando di ricostruire il fatto, ascoltando la maestra e i compagni di classe: il punto focale da comprendere è se il piccolo fosse in orario di ricreazione oppure durante il nomale orario di studio.

La Procura nel mentre ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, chiedendo anche di indagare sulla sicurezza dello stabile e della ringhiera – nonché sui presidi antinfortunistici.

L’alunno è stato portato urgentemente all’Ospedale Niguarda ed è in condizioni molto gravi. Ha subito un trauma cranico ed è in prognosi riservata.

Il primo step effettuato dai medici è stato portarlo in sala operatoria al fine di fargli scendere la pressione intracranica.

La mamma di una alunna, insieme agli altri genitori hanno notato un particolare:

“sono davvero scossa, non so come possa essere accaduto. tra l’altro, la ringhiera delle scale è molto alta”