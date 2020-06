Bambino di cinque anni cade dal secondo piano: è salvo

A Marigliano, in provincia di Napoli, un bambino di cinque anni cade dal secondo piano e resta illeso. E’ finito sull’asfalto dopo un volo di 8 metri.

Un bambino cade dal secondo piano ma, benché sia ricoverato per lesioni, non è in pericolo di vita.

Un volo di otto metri

Marigliano (Napoli), un bambino cade dal secondo piano ma, dopo un volo di otto metri, resta illeso. Durante il trasporto in ospedale in ambulanza, è rimasto vigile per tutto il tragitto. Ora è ricoverato ma ha riportato soltanto diverse lesioni. Il bambino ha cinque anni e, diciamo che, è stato protagonista di un piccolo miracolo. L’incidente è accaduto alle 15 di oggi 18 giugno.

La dinamica dell’incidente

Il bambino era con la madre nella casa dove vive con i genitori, sito in Corso Umberto I a Marigliano. I genitori sono due noti professionisti del posto. La mamma si sarebbe distratta mentre il piccolo si sporgeva dalla finestra del bagno. Dopo aver perso l’equilibrio, il bambino è precipitato dal secondo piano rialzato. La donna ha capito cosa era successo dopo aver sentito le urla in strada. Lucidamente, ha chiamato i soccorsi per poi precipitarsi in strada a sua volta. I paramedici sono arrivati prontamente per soccorrere il bimbo che ora, è al Santobono di Napoli.

Il bambino è stato sempre vigile. Non avrebbe riportato lesioni gravi o preoccupanti. Secondo la prima diagnosi, il piccolo non è in pericolo di vita. Sono in corso anche le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente e ascoltare i presenti.