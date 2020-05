Bambina scomparsa di nove anni trovata morta: in manette matrigna e padre

La bambina scomparsa nel nulla è stata ritrovata morta e gli inquirenti hanno arrestato il padre e la matrigna: che cosa è successo a Valentina?

La piccola Valentina di soli nove anni è la bambina scomparsa ritrovata poi morta. Ma perchè questo gesto terribile?

La scomparsa e la morte di Valentina

Una storia agghiacciante che arriva direttamente dal Portogallo e come raccontano i media locali – tra cui Portugal Resident – la piccola era scomparsa da casa sua giovedì scorso facendo perdere completamente le sue tracce.

Immediata la denuncia da parte di alcuni familiari, gli stessi che avevano ipotizzato un allontamento volontario vista la profonda gelosia provata per il nuovo fratellino: un bambino nato dall’unione tra suo padre e la nuova moglie. Le ricerche sono iniziate immediatamente e proprio questa notte è stato trovato il suo cadavere.

La piccola era riversa per terra a sei chilometri da dove abitava, con indosso il suo pigiama e avvolta in una copertina blu. Era stata nascosta tra i cespugli ma gli inquirenti sono riusciti a trovarla: la stampa locale cita fonti giudiziarie e sono scattate le manette per la matrigna e il padre che hanno confessato dove poter trovare il corpo della piccola.

I due coniugi devono essere interrogati oggi per comprendere i motivo del possibile gesto che si è tramutato in omicidio. La mamma della piccola Valentina ha postato un ringraziamento sui social a tutte le persone che hanno lavorato per ritrovare la piccola, non commentando nulla in merito all’arresto del suo ex marito.

La piccola, sempre secondo i media locali, si trovava a casa del padre e della matrigna per il periodo di quarantena legato al coronavirus, al fine di poter seguire la scuola online.

Ora non resta che aspettare di sapere cosa sia accaduto alla piccola Valentina.