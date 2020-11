Ballando con le Stelle di nuovo nella bufera: stavolta le critiche arrivano da una concorrente. Ecco cosa è successo tra l’attrice e la giuria.

Vittoria Schisano ha avuto da ridire dopo la sua dipartita da Ballando con le Stelle. Nello show di ballo – condotto da Milly Carlucci – l’attrice, che si è esibita diverse volte, ha visto una disparità di trattamento, rispetto alla coppia Isoardi-Todaro.

La giuria, però, ha notato che ha parlato troppo della sua vita privata. La verità sta nel mezzo? Scopriamo cosa è successo.

Vittoria Schisano, critiche a Ballando con le Stelle

Vittoria Schisano dice che il suo percorso a Ballando con le Stelle è stato disseminato da troppe difficoltà.

L’attrice – che si è esibita con Marco Schisano, ha notato delle disparità di trattamento, rispetto alla coppia composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Ecco le sue parole: “Sono stata l’unica concorrente a cui non è stato mai regalato un punto fra tesoretto e prove varie”.

Anche se non le è piaciuto il modo in cui si son comportati giudici, ha continuato a gareggiare, anche se un po’ scoraggiata:

“Ammetto che dopo la delusione di sabato scorso non avevo più voglia di impegnarmi“.

Vittoria sarà ripescata?

La giuria, però, non è stata molto clemente con la concorrente, almeno secondo quanto sostenuto dall’attrice.

Spesso, infatti, è stata accusata di parlare troppo del suo passato e del suo percorso.

Argomenti che Vittoria, però, ha trattato per dare coraggio a chi, come lei, vuole intraprendere un percorso di transizione, facendo leva sul coraggio e la forza di chi già l’ha fatto.

La domanda, dunque, è la seguente: Vittoria sarà ripescata? Ecco le sue parole in merito:

“Ballerò ancora una volta per me stessa e tutti quelli che sperano venga ripescata, ma con tutta sincerità credo non andrà così. Ad essere ripescati saranno Elisa e Raimondo”.