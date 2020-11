Ballando con le stelle ‘Niente finale’: brutto annuncio per Milly Carlucci

Una vera e propria doccia fredda per Milly Carlucci: Ballando con le stelle subisce un duro colpo. Ecco cos’è successo poche ore fa.

Ballando con le Stelle è tra i format più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Nelle ultime ore, in merito alla finale di sabato 21 Novembre, Milly Carlucci ha annunciato che uno dei ballerini in gara è risultato positivo al Covid.

La notizia, diventata subito virale, ha preoccupato non poco i fan, che tra l’altro si chiedono, in tale circostanza cosa ne sarà della finale del programma condotto da Milly Carlucci.

L’annuncio di Milly Carlucci sui social allarma i fan

Poche ore fa attraverso il suo canale social la celebre conduttrice di Sulmona ha annunciato che uno dei ballerini in gara per la finale è risultato positivo al Covid.

Di chi si tratta? A risultare positivo è stato il compagno di ballo di Alessandra Mussolini, il ballerino cubano Maykel Fonts, il quale secondo quanto rivelato da Milly Carlucci si sarebbe sentito male la scorsa domenica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Per motivi di sicurezza anche Alessandra Mussolini si è sottoposta a diversi tamponi, tutti, ad oggi risultati negativi.

Ci sarà la finale di Ballando con le Stelle?

Molti fan, hanno temuto che a causa dello spiacevole accadimento venisse rimandata la finale di Ballando con le Stelle.

Stando alle ultime news, la finale ci sarà, è chiaro che come rivela Milly Carlucci al fine di ‘garantire la sicurezza per tutta la troupe di Ballando con le Stelle’ la compagna di ballo di Maykel Fonts, farà ritorno in Studio solo quando si avrà la certezza che la stessa possa essere un veicolo di contagio.

Altri aggiornamenti, conclude l’amata presentatrice verranno forniti nelle prossime ore, a seguito di attente valutazioni rispetto al caso.