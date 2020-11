Ballando con le stelle spoiler finale: nuovo positivo al covid, chi vincerà

Altro positivo a Ballando con le stelle, in quest’edizione particolarmente provata dal Covid-19. Non mancheranno sorprese e la decretazione del vincitore!

Sabato, 21 novembre 2020, in prima serata su Rai 1, verrà trasmessa la finalissima della quindicesima edizione di Ballando con le stelle.

Al timone, ancora una volta, vi sarà Milly Carlucci, che scandirà i momenti del programma in un’edizione travagliata, segnata dal Covid-19.

Non mancherà anche il ballerino per una notte, che sarà proprio Carolyn Smith, la presidente della giuria del programma.

Alla fine delle esibizioni dei protagonisti verranno raccolti i voti e si stabilirà chi è la coppia vincitrice di quest’edizione di Ballando con le stelle.

Rimangono in gara Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova (-10 punti), Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (- 10 punti).

Non è ancora chiaro, invece, il destino di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

Il ballerino in coppia con Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. A rivelarlo è Milly Carlucci, che lo comunica attraverso i social:

“Mykael è positivo, quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica e ha fatto dei tamponi. Due sono risultati negativi, poi il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all’ultimo tampone di oggi è negativa.”

Il ballerino, quindi, non parteciperà alla finale del programma tv, mentre non è ancora chiaro il destino della concorrente.

Alessandra Mussolini ha commentato la vicenda:

“Mykael non potrà essere con me alla finale e molto probabilmente non ci sarò neanche io.”