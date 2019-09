Bacha-bazi, chi sono i bambini abusati in Afghanistan?

L’orrenda pratica dei Bacha-bazi, i bambini costretti a vestirsi da donna e violentati in Afghanistan

Un fenomeno terribile molto diffuso in Afghanistan quello dei Bacha-bazi, dove l’omosessualità è reato, mentre la pedofilia accettata.

Chi sono i Bacha-bazi

In Afghanistan è molto diffuso il fenomeno dei Bacha-bazi (letteralmente “bambini per gioco“). Si tratta di bambini, di età compresa tra gli otto e i quattordici anni, che vengono obbligati a indossare vesti femminili, a ballare, a cantare e a emulare il comportamento delle donne, per poi venire stuprati.

I Bacha-bazi vengono avvicinati per strada, dopo di che rapiti con quest’orribile obiettivo. A volte vengono prelevati in orfanotrofio o addirittura venduti dalle loro stesse famiglie per motivi economici.

Questa pratica è molto diffusa in Afghanistan, dove lo Stato punisce severamente le relazioni omose*suali, ma tollera ampiamente la pedofilia.

Casi di sfruttamento minorile ai fini se*suali erano già stati denunciati da un’inchiesta del New York Times, che risale al 20 settembre 2015. A distanza di 4 anni, però, la situazione non sembra essere per nulla migliorata.

L’indifferenza delle autorità

Le autorità locali, infatti, rimangono spesso inermi di fronte agli abusatori, che godono di uno strapotere che nessuno in Afghanistan si sente di contrastare. Molti degli stupri avvengono alla luce del sole persino nelle basi militari, dove i soldati afghani attuano abusi nei confronti dei ragazzini, sotto gli occhi dei colleghi anche di altre nazionalità e quindi estranei a questa vera e propria “cultura” della violenza sui bambini.

Quest’orribile pratica di sottomissione e di pedofilia non viene neppure denunciata dagli stessi bambini che subiscono le violenze; a volte, perché i Bacha-bazi finiscono uccisi: vengono accusati di omosessualità, un reato punito duramente in Afghanistan, anche con la pena di morte, specialmente in quelle aree rurali dove i capi locali dei villaggi hanno un potere assoluto; altre volte, perché temono di correre questo rischio.