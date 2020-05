Babylon Berlin, che cos’è la serie tv tedesca che ha incantato gli italiani?

Cos’è Babylon Berlin, la serie tv tedesca arrivata di recente in Italia con la sua terza stagione, della quale i fan attendono trepidamente il rinnovo

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a Babylon Berlin!

Babylon Berlin disponibile in Italia

Babylon Berlin è una serie televisiva tedesca prodotta da X-Filme Creative Pool in coproduzione con Degeto Film, Sky Deutschland e Beta Film.

Come riportato da Wikipedia, il telefilm si basa sui libri di Volker Kutscher, le cui storyline seguono un arco narrativo che spazia dal 1929 al 1934.

La serie tv, disponibile su Sky, è costituita da una prima stagione, trasmessa sul canale Sky Atlantic dal 28 novembre 2017, da una seconda, trasmessa nello stesso anno e da una terza, andata in onda, invece, nel 2020. Dal 9 marzo 2019 il telefilm viene trasmesso in chiaro da Rai 4.

La trama della serie tv

La serie tv è ambientata a Berlino dal 1929, il periodo della Repubblica di Weimar. Il protagonista del telefilm è il commissario Gereon Rath, trasferito da Colonia a Berlino, con l’obiettivo di indagare nel contesto di un caso di ricatto e inquadrato nella buoncostume.

Sarà nella nuova città che incontrerà Charlotte Ritter presso la sede della polizia: nel frattempo inizierà le sue indagini assieme al collega Bruno Wolter, nel corso delle quali entrerà in contatto con affari che riguardano la politica, l’arte, il mondo della droga, segnato da efferati omicidi ed estremismo.

Si farà la stagione 4?

Dopo il grande successo delle prime tre stagioni, già trasmesse in Italia, i fan della serie televisiva tedesca si chiedono se vi è il progetto di realizzare anche una quarta stagione.

Purtroppo, non è ancora arrivata una conferma ufficiale, poiché mancherebbe ancora il via libera definitivo a continuare con nuove puntate. Al pubblico non rimanere altro che recuperare tutte le puntate e rimanere in attesa dell’annuncio di rinnovo.