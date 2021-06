Awed, quanti chili ha perso durante L’Isola dei Famosi: la spiazzante confessione

E’ Simone Paciello il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021. Curiosi di sapere quanti chili ha perso? Lo Youtuber ha spiazzato tutti: ecco che cosa ha rivelato sui social.

Ieri sera 7 Giugno 2021, è giunta al termine la 15edizione de L’Isola Dei Famosi, che ha visto trionfare il simpaticissimo youtuber partenopeo Awed, seguito da Valentina Persia, Andrea Cerioli e Ignazio Moser.

A poche ore dalla vittoria e dalla gioia di aver riabbracciato dopo ben 3 mesi suo fratello Daniele, che è approdato a sorpresa sull’Isola dei Famosi, Simone Paciello è ritornato sui social.

Dopo il commovente messaggio, lo youtuber spiazza tutti rivelando quanti chili ha perso durante il Reality.

Simone Paciello: ”Abbiamo vinto!”

In diretta dal bagno del suo hotel, dopo una lauta cena, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021, ha mostrato a tutti il trofeo, accompagnando lo scatto con un commovente messaggio rivolto a tutti coloro che in queste lunghissime settimane l’hanno supportato e hanno fatto il tifo per lui tra la famiglia, amici e i suoi followers:

”Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI!”

ha così esordito Awed, nel suo post che ha segnato il ritorno alla vita reale:

”Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore”

poi il messaggio di forza:

”Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza”

ha concluso lo youtuber.

Quanti chili ha perso Awed in soli 3 mesi

L’esperienza alle Honduras come è noto, ha molto provato i concorrenti del Reality, in particolare il vincitore di questa 15esima edizione, che più volte è finito sotto la luce dei riflettori per aver accusato diversi malori, a causa della scarsità dei pasti.

Quanto chili ha perso durante la sua permanenza all’Isola? A rivelarlo è lui stesso, nel post scriptum del suddetto post. Se all’inizio dell’esperienza Awed aveva dichiarato di pesare 75 chili, dopo 3 mesi di Reality è arrivato a pesare 55 chili.

Sono dunque ben 20 i chili persi, tantissimi relazionati al poco tempo in cui è avvenuto il calo ponderale. Pian piano come tutti i naufraghi prima di lui si rimetterà in sesto riconquistando la sua vecchia forma fisica.