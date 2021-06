Non si arrestano i rumors sul ricco montepremi di Awed, vincitore de L’Isola dei Famosi 2021. Nel mare magnum del web prolificano indiscrezioni e aspettative sulla presunta donazione in beneficenza.

Simone Paciello, noto ai più come Awed, ha lasciato il segno. Dopo aver portato a casa la vittoria della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, sembra stia per rendersi protagonista di un encomiabile gesto di generosità.

Awed devolverà in beneficenza l’intero montepremi? Dal web trapelano indiscrezioni

Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 ha deciso di devolvere la sua vincita di 100 mila euro ad enti ed associazioni caritative? È questo l’interrogativo che attanaglia milioni di fan del reality show Mediaset.

Sulla scia del gesto compiuto da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, Awed potrebbe aver intenzione di donare in beneficenza l’intero importo. Il vincitore del GF Vip 5, infatti, a marzo 2021 ha devoluto ben 100 mila euro alle RSA (residenze sanitarie assistenziali per la cura degli anziani soli).

Al momento attuale il giovane youtuber non ha ancora svelato l’esatto importo da devolvere ad enti caritativi, probabilmente per evitare di essere accusato di strumentalizzare la beneficenza per visibilità mediatica.

Awed darà in beneficenza tutto il montepremi dell’ #isola come ha fatto Tommaso al GF Vip? Vedendo com’è stato egoista con la parmigiana di melenzane, non sono tanto sicura che devolverà TUTTA la vincita — Laura (@Lauren38328708) June 10, 2021

Un commosso e incredulo #Awed è il vincitore de #LisoladeiFamosi 2021 🎉💪📺 Linfluencer ha battuto Valentina Persia nella finale disputatatasi, per la prima volta nella storia de L’isola, in diretta dall’Honduras. Il montepremi è di 100.000 euro, di cui metà in beneficenza. pic.twitter.com/gniGn9sSY3 — Stinco Di Santo (@RaffaeleSanto) June 7, 2021

Vai Awed … Buona fortuna per tutto, fanne buon uso della vincita. #isola — Alessia Gioia (@ale_gioiajmk) June 7, 2021