No alla svogliatezza, no all’inerzia. Il popolo dei social tira fuori il mitra e spara a zero contro Andrea Cerioli e Awed, naufraghi finalisti de L’Isola dei Famosi 2021.

Le critiche distruttive e le offese dei web-indignados sono decollate da giorni e prendono di mira l’ex tronista Andrea Cerioli e il youtuber Awed. In merito alla loro poltroneria e inoperosità, gli internauti non esitano ad esprimere un giudizio tranchant.

L’Isola dei Famosi 2021, il web picchia duro contro Andrea e Awed

L’inerzia di Andrea Cerioli e Awed a L’Isola dei Famosi non passa inosservata. Risulta tra quelle più attenzionate della stampa e suscita polemiche roventi tra gli aficionados del reality show Mediaset:

“Awed e Cerioli due nullafacenti, incapaci, polemici e lamentosi. Sintesi della loro isola”

Le critiche e i sermoni sono tutti per loro:

“Awed e CERIOLI che continuano a lamentarsi e blaterare mentre gli altri si danno da fare. Come fa la gente a non capire che non sono degni di essere in finale?”

Il popolo dei social fa la voce grossa e rivolge accuse esplicite ai due finalisti. Non si capacita della loro immeritata corsa verso la finale e spera fortemente nella loro eliminazione.

Awed e Cerioli due nullafacenti, incapaci, polemici e lamentosi. Sintesi della loro #isola — Bettyday (@Eliday21) June 4, 2021

E questo fanno dalla mattina alla sera e poi volete far vincere anche Awed che non ha fatto un cavolo in tutti 3 mesi? #Isola pic.twitter.com/TBxGxnprjS — prelemi_ (@IsolaGfvip) June 4, 2021

Devono pescare 6 pesci per il fuoco: Cerioli e Awed non fanno un cazzo. COME CASPITA HANNO FATTO AD ARRIVARE IN FINALE? #isola — Peppe EuroBesozzi (@peppe_p_94) June 4, 2021