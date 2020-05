Avvelena il figlio piccolo e poi ne denuncia la scomparsa: la polizia trova il cadavere in una casa abbandonata

Una madre avvelena il figlio di soli 11 anni e poi ne finge la sua scomparsa, denunciandola alla polizia: ma dopo giorni di ricerche viene trovato morto in una vecchia casa.

Avvelena il figlio piccolo e poi fa sparire il corpo denunciando la sua scomparsa: una vicenda agghiacciante ai danni del povero undicenne.

Bambino di 11 anni avvelenato dalla madre

Il piccolo Rafael Mateus aveva solo 11 anni ed è stata proprio la madre a denunciare la sua scomparsa. La polizia ha iniziato subito le ricerche fino a ritrovarlo morto all’interno della vecchia abitazione della donna.

Per capire bene cosa sia accaduto bisogna fare un piccolo passo indietro. La storia arriva dal Brasile dallo stato del Rio Grande do Sul: Rafael abita insieme alla madre Alexandra Dougokenski ed ha 11 anni.

Secondo quanto raccontano i media locali, il bambino sarebbe stato avvelenato con dei farmaci dalla madre che poi avrebbe fatto sparire il corpo, sino a denunciare la scomparsa. La stessa ha raccontato di essersi svegliata al mattino redendosi conto della sparizione del figlio (lo aveva lasciato a letto la sera prima). Non solo, perché racconta di aver trovato la porta di casa socchiusa – così da poter far ipotizzare una fuga volontaria.

La madre è stata interrogata dalla polizia per poi crollare dopo un lungo silenzio: lei non ha parlato di omicidio ma di fatalità, ammettendo però il tragico evento.

Le ricerche e il ritrovamento del cadavere

Rafael è stato cercato dalla polizia e dai volontari per dieci lunghi giorni e il suo corpo è stato trovato martedì. In casa gli inquirenti hanno trovato tracce di sangue per questo motivo non hanno pensato ad una fuga volontaria ma ad un tragico fatto.

Le indagini hanno portato alla scoperta di altro sangue all’interno dell’auto del patrigno del ragazzino sino ad arrivare alla vecchia casa e al ritrovamento del cadavere.

Il piccolo Rafael è stato avvolto in un lenzuolo dopo la sua morte e portato via in auto per far sparire il corpo. La donna è stata arrestata e ha ammesso di aver dato una dose massiccia di piscofarmaci a Rafael: dose che lo ha portato alla morte.