Autocertificazione, nuovo modulo per attestare la NON positività da coronavirus

Nuovo modulo per l’autocertificazione obbligatoria per chi si sposta da casa nonostante le misure restrittive da coronavirus. Ecco cosa cambia.

Nuovo modulo per l’autocertificazione del 17 marzo

Oggi 17 marzo è stato diffuso il nuovo modulo che ogni persona sarà obbligato a compilare nel momento in cui esce dalla propria abitazione, per motivi di lavoro – necessità e salute.

Come si evince anche da Repubblica, il nuovo documento contiene una voce aggiuntiva che attesta e conferma che il soggetto non è

“sottoposto agli obblighi previsti per la quarantena e di non essere risultato positivo al virus covid-19”

Il documento dovrà essere compilato in ogni sua parte ed esibito al momento del controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Se non si avesse la possibilità di scaricarlo o stamparlo, saranno gli stessi agenti a fornirne una copia da compilare in loro presenza rilasciando anche un documento valido di identità. In ogni caso – e questa è un’altra novità – dovrà essere firmato al momento del controllo, così da evitare di dover allegare le fotocopie con dei documenti.

Tutte le autocertificazioni vengono controllate a posteriori dalle Forze dell’Ordine.

Dove si scarica il nuovo modulo del 17 marzo?

Per scaricare il nuovo modulo è necessario collegarsi direttamente al sito ufficiale del Ministero dell’Interno e poi stamparlo. L’utente sarà poi obbligato a compilarlo in ogni sua parte e presentarlo in caso di controllo: il documento sarà da firmare davanti alle Forze dell’Ordine che provvederanno all’accertamento dell’identità.

