Aurora Ramazzotti non si è ancora ripresa a causa del virus e aumentano le conseguenze psicologiche del virus, che preoccupano i fan.

La giovane aggiorna i seguaci sul suo stato di salute e fa stare tutti in pensiero!

Aurora Ramazzotti preoccupa il web: “Sto vivendo male”

Qualche giorno fa, la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, aveva rivelato su Instagram di aver contratto il Covid-19 assieme al fidanzato Goffredo Cerza.

La coppia è ormai da tempo in isolamento e la figlia d’arte ha voluto raccontare i retroscena della malattia che l’ha fatta stare davvero male:

“Sto vivendo questo lockdown un po’ male rispetto all’ultima volta. Probabilmente anche perché ho contratto il Covid-19 e non sto bene.”

La giovane si è voluta sfogare sui social e ha fatto delle dichiarazioni inaspettate, che hanno preoccupato tutti i suoi fan, che su Instagram sono ben 2 milioni.

“Sono scesa per allenarmi, ma non ho ancora iniziato. Sapete perché? Sono terrorizzata al pensiero di ripartire, temo di non riuscirci.”

Le conseguenze del lockdown sulla mente di Aurora

Aurora non riesce ad allenarsi, non è abbastanza in forze da poter reggere un allenamento intenso come quelli che praticava prima di contrarre il virus che ha messo in ginocchio l’Italia.

Il Covid-19 ha naturalmente intaccato il suo corpo, ma anche la sua mente, rendendola più vulnerabile. La giovane è giù di corda e non vede l’ora di stare bene e che questo secondo lockdown finisca.

Aurora rimane isolata assieme al suo fidanzato, attendendo l’esito negativo del tampone, che le permetterà finalmente di uscire e di dedicarsi ai suoi progetti lavorativi.

Tornerà anche ad allenarsi e a intrattenere i suoi seguaci sui social, che la seguono da anni e la considerano un vero e proprio punto di riferimento.