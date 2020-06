Aurora Ramazzotti diventa mamma, la foto sui social della figlia di Michelle Hunziker stimola la fantasia dei fan

Aurora Ramazzotti e l’incredibile rivelazione su Instagram: “Aurora sei diventata mamma!”, la foto con le bambine

Aurora Ramazzotti torna al centro dell’attenzione dei media per via di una foto postata dalla figlia di Michelle Hunziker, che ha infiammato i fan e sollevato grande entusiasmo.

La giovane ha pubblicato uno scatto clamoroso che ha suscitato grande interesse da parte dei suoi seguaci su Instagram, vediamo di cosa si tratta.

La foto clamorosa

La figlia d’arte ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae di spalle assieme a due bambine piccole.

Le tre sono state immortalate mentre passeggiano in total white all’interno di un suggestivo scorcio di Bergamo Alta. La foto in questione riporta la didascalia: “Storie di domeniche in famiglia”.

Immediati i commenti dei fan della ragazza, tra i quali si legge

“Aurora, ma allora è vero che sei diventata mamma.”

A questo commento fanno eco altri follower con le loro considerazioni. E qualcun altro rincara:

“Belli gli abitini delle tue piccole bambine”.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma?

Da anni circola l’indiscrezione in base alla quale la figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti sarebbe incinta. Fino ad ora, ogni rumors si è rivelato un pettegolezzo senza fondamento.

Adesso, però, la foto di Aurora in compagnia di due bambine ha messo i dubbi agli utenti di Instagram, Sole e Celeste, che la madre Michelle Hunziker ha avuto dal suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi.

Anche nel caso in cui la figlia di Eros Ramazzotti fosse stata incinta o diventata mamma da poco, le due bambine dello scatto, già belle cresciute, non sarebbero comunque potute essere figlie sue.

Fortunatamente, esistono fan che seguono la giovane in maniera assidua e rimettono al proprio posto gli utenti sporadici. In un commento, infatti, si legge: