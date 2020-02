Attilio Fontana, in isolamento per 14 giorni: collaboratrice trovata positiva al coronavirus

L’annuncio del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha lasciato tutti senza parole: in isolamento per 14 giorni vista la positività di una collega al coronavirus.

Autoisolamento per Attilio Fontana dopo la conferma di una sua collaboratrice risultata positiva al coronavirus.

Presidente Regione Lombardia in autoisolamento

Un video su Facebook dove il Presidente della Regione Lombardia ha spiegato che una sua collaboratrice molto stretta è risultata essere positiva al virus che sta schiacciando il Pianeta Terra.

Nel suo comunicato afferma di essersi sottoposto subito al test, vista la situazione, ma di essere risultato negativo. Una precauzione per chi gli sta vicino e per la popolazione, lo fa andare in autoisolamento per 14 giorni al fine di confermare questa sua negatività:

“DA OGGI QUALCOSA CAMBIERà E ANCHE IO MI ATTERRò ALLE PRESCRIZIONI DATE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITà”

Evidenziando che per le prossime due settimane la sua vita sarà in autoisolamento:

“CHE PRESERVI LE PERSONE CHE VIVONO E LAVORANO CON ME”

Sottolinea di aver indossato la mascherina per tutto il giorno e che continuerà ad indossarla anche nei prossimi giorni per evitare di contagiare qualcuno nel caso risultasse positivo in un secondo momento.

Nel video stesso ha indossato la mascherina e precisato:

“QUESTA SITUAZIONE SPERO POSSA DURARE ANCORA POCHI GIORNI. CON L’IMPEGNO CHE STIAMO METTENDO NOI E TUTTI I CITTADINI, PRESTO RIUSCIREMO A RALLENTARE LA PROGRESSIONE DEL VIRUS”

Auspicando di tornare quanto prima ad una vita normale. Positivi i commenti degli utenti, che hanno visto in questo comunicato un gesto corretto da parte del Presidente della Regione al fine di preservare al meglio collaboratori e cittadini.