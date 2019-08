Atterraggio d’emergenza in un campo di mais, 23 feriti e passeggeri sotto shock a Mosca

Un atterraggio d’emergenza in un campo di mais che ha portato al ferimento di 23 persone e tutti i passeggeri sotto shock. Che cosa è successo?

L’atterraggio d’emergenza è avvenuto in un campo di mais a seguito di un grave problema tecnico. Vediamo insieme i dettagli della vicenda.

L’aereo danneggiato a Mosca

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Mosca, per un atterraggio d’emergenza di un A321 del volo 178, dove 226 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio risultano essere sotto shock.

Dopo il decollo – secondo la Federal Air Trasport Agency – il velivolo si è scontrato con uno stormo di gabbiani, alcuni dei quali entrati nel motore che hanno portato a dei danni significativi e pericolosi.

I piloti hanno quindi deciso di atterrare il prima possibile e per farlo hanno utilizzato un campo di grano, utilizzando due fari del sistema dell’aerodromo a 1 km dalla pista – come si evince dalle prime informazioni rilasciate:

“non è scoppiato alcun incendio. l’evacuazione dei passeggeri è stata organizzata tramite rampe gonfiabili”

Ci sarebbero 23 feriti non gravi tra cui due bambini piccoli di nove anni – ancora da accertare – e passeggeri sotto shock. Una commissione speciale è stata istituita per verificare danni e circostanze che hanno causato l’incidente con l’invio del capo dell’Agenzia Federale per il trasporto aereo.

Un’altra fonte afferma che i passeggeri feriti siano solo 10 e prontamente portati in Ospedale per accertamenti, ma confermato nulla di grave. Ora tutti i passeggeri rimasti a terra stanno per essere trasportati nuovamente all’aeroporto in attesa di nuove istruzioni.