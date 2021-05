La presenza di Asia Argento a L’Isola dei Famosi 2021 appare improbabile, ma non impossibile. I telespettatori avanzano una richiesta inconsueta che Mediaset potrebbe passare al vaglio.

“Asia Argento nuova naufraga de L’Isola dei Famosi”. Ipotesi o realtà? Si tratta di una soffiata clamorosa, almeno per il momento. Spedire la vulcanica attrice nella natura selvaggia dell’Honduras, tra insidie e naufraghi ostili, resta il desiderio recondito di milioni di telespettatori.

L’Isola dei Famosi 2021, Asia Argento nuova naufraga? La spifferata diventa virale

Sui social piovono i post lusinghieri dedicati alla gagliarda attrice, che nella dodicesima puntata del format è intervenuta in studio in difesa di Vera Gemma. Stregati dalla sua personalità carismatica e spumeggiante, i telespettatori hanno avanzato una richiesta esplicita:

“Asia Argento noi abbiamo bisogno di te su quell’isola. VAI PRENDI UN AEREO PER L’HONDURAS E AVVERA QUESTO DESIDERIO!”

I fan di Asia Argento non riescono a placare la loro fervida immaginazione e desiderano vederla in veste di naufraga. Tuttavia la possibile partecipazione dell’attrice resta ancora una grande incognita. La produzione del surviving game di Canale 5 non si è ancora espressa a tal riguardo.

Asia Argento noi abbiamo bisogno di te su quell’isola VAI PRENDI UN AEREO PER L’HONDURAS E REGALACI QUESTO DESIDERO #isola pic.twitter.com/CgsL15Uidi — SÒ MARIA (@Maria25760009) April 26, 2021

Ma perché non mandiamo Asia Argento in Honduras scusate? #isola — Lai. (@ziaaLai) April 26, 2021

Asia Argento l’avrei vista perfetta come naufraga #Isola — vinciop85 (@vinciop85) April 26, 2021