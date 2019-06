Ascolti TV 8 Giugno: Chi ha vinto tra La Corrida – Omaggio a Corrado e gli Europei Grecia-Italia, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 8 Giugno 2019, ecco chi si è sfidato nella serata di ieri tra La Corrida-Omaggio a Corrado e gli Europei Grecia-Italia, ecco qui tutti i dati Auditel

Ieri sera 8 Giugno 2019, sono andati in onda diversi canali televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiano alla televisione. Solo due programmi però sono riusciti a mantenere gli ascolti molto alti. Parliamo appunto di Rai 1 con la partita degli Europei Grecia Italia e Canale Cinque con La Corrida – Omaggio a Corrado.

I due programmi televisivi si sono sfidati fino alla fine per ottenere il primo posto in classifica negli ascolti, infatti solo uno di loro è riuscito ad avere la meglio. Pare infatti che proprio la partita su Rai 1 ha avuto la meglio. Gli Europei Grecia – Italia infatti hanno ottenuto uno share del 28,8%, niente male però canale Cinque con La Corrida-Omaggio a Corrado, che invece ha registrato uno share del 13,8%.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda Ragazze di Zucchero che invece è riuscito ad attenere il 7,1% di share. Niente male Italia Uno con 17 Again-Ritorno al Liceo che invece ha registrato uno share del 5%. Invece su Rai 3 è andata in onda la prima puntata di Ogni cosa è illuminata guardato dal 4,4% di telespettatori. Su Rete 4 invece Il Segreto che ha totalizzato il 6,2% di share. A seguire invece sempre sullo stesso canale Una Vita che ha registrato il 6,3% di share.

La7 invece con Little Murders ha coquistato il 2,5% di share. Invece TVB ha mandato in onda le Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Canada, registrando il 3,8% di telespettatori. Sul Nove Sirene che ha ottenuto l’1.6% di share.