Ascolti TV 11 Giugno, ecco chi si è sfidato a colpi di share nella serata di ieri, tra la partita Italia-Bosnia Erzegovina e La luce sugli oceani

Nella serata di ieri 11 giugno 2019, sono andati in onda molti programmi televisivi che hanno intrattenuto il pubblico italiano.A quanto pare solo due canali televisivi sono riuscito ad avere uno share maggiore di tutti, parliamo infatti di Rai 1 con la partita per la Qualificazioni ai Campionati Europei 2020, Italia-Bosnia Erzegovina e su Canale Cinque invece il bellissimo film La luce sugli oceani. Entrambi i programmi hanno ottenuto un ottimo risultato nella classifica degli ascolti, ma solo uno ha avuto la meglio.

Pare infatti che ad avere un successo nello share è stata proprio la partita Italia-Bosnia Erzegovina che ha ricevuto il 32,6% di share. Un risultato straordinario, che ha messo K.O il film su Canale Cinque La luce sugli Oceani che ha intrattenuto invece 9,7% di telespettatori.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda Alla ricerca di Jane che ha interessato il 4,2% di share. Niente male Italia Uno che invec con Una Ragazza e il suo Sogno ha catturato l’attenzione del 7,6% di telespettatori. Su Rai 3 invece CartaBianca che ha intrattenuto il 5,9% di share. Su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine ha invece totalizzato il 5,3% di telespettatori.

Ora passiamo ai canali principali del digitale terrestre.

La7 con Speciale L’Aria ha ricevuto uno share pari al 4,6% di telespettatori. Non male TVB che invece con In questo modo di ladri ha totalizzato il 2% di share. Sul canale Nove invece è andato in onda Il Delitto di Avetrana che ha catturato l’attenzione dell’1,8% di share