Ascolti TV 26 Maggio 2019: ecco chi ha vinto tra Domenica Live e Domenica In, ecco i dati Auditel

Ascolti tv 26 Maggio ecco chi ha vinto tra Domenica Live e Domenica In. Le due conduttrici rivali si sono sfidati per ottenere il primo posto in classifica

Nel pomeriggio di ieri 26 maggio 2019, sono andati in onda i due programmi televisivi più seguiti e guardati dal pubblico italiani. Parliamo appunto di Domenica Live e Domenica In.

I due programmi si sono sfidati a colpi di share per ottenere il primo posto nella classifica dello share. A quanto pare però, nel pomeriggio di ieri ad avere la meglio, è stata Domenica In, condotto dalla simpaticissima Mara Venier, che ha raggiunto grazie alla sua bravura il 18% di share. Niente male però su Canale CInque, con Domenica Rewind, condotto da Barbara D’Urso che invece è riuscito a conquistare il 13,8% di share.

Altri Canali TV

Su Rai 1 invece è andato in onda Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio e con la consueta partecipazione di Luciana Litizzetto che è riuscito a conquistare il 16,3% di telespettatori. Su Canale Cinque invece è andato in onda la bellissima serie New Amsterdam che è riuscito a raggiungere l’8,8% di share.

Su Rai 2 invece NCIS invece è riuscito a conquistare l’attenzione del 6,8% di telespettatori, seguito poi FBI che invece ha conquistato il 6,6% di share. Su Italia Uno Mission Impossibile ha invece intrattenuto il 6% di share. Niente male Rai 3 che invece con In Nome di Mia Figlia ha raccolto davanti alla tv circa il 5,7% di share. Su Rete 4 invece, Il Gladiatore è stato visto dal 5,5% di telespettatori.

Mentre su La7 invece Non è l’Arena ha segnato uno share del 5,7%, niente male TVB Diago Unchained che invece è riuscito ad ottenere il 2,1% di telespettatori. A seguire sul Nove Little Big Italy segna il 2,3% di share.