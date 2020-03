Arredamento, come rendere originali gli ambienti usando i tappeti

Arredamento con i tappeti. Che siano essi nobili oppure più cheap, monocromatici oppure multicolore, i tappeti sono un valido elemento da inserire nella propria casa.

Valorizzare la propria abitazione utilizzando un arredamento minimal ma con dei tappeti particolari può essere un’idea.

Complementi d’arredo in grado di fare la differenza

Arredamento: può un tappeto abbellire uno spazio? Certo. Ad esempio, può rendere più calda ed accogliente una stanza, può darle profondità oppure armonia. I tappeti possono costituire quel tocco in più che fa la differenza in un ambiente.

Sceglierne uno piuttosto che un altro può rivelarsi una scelta complicata ma possiamo aiutarti noi con qualche consiglio ispirato da Houzz, un sito che si occupa di arredamento e ristrutturazione.

Guida alla scelta

Tappeti giganti o di piccole dimensioni, di un solo colore oppure super colorati, pregiati oppure economici, devono essere scelti seguendo delle linee guida.

Per un effetto decorativo

Se sei alla ricerca di un tappeto che abbellisca la tua stanza e crei un effetto decorativo, devi optare per uno monocromatico, meglio se sui toni chiari, con un intreccio contrastante. In questo modo, l’ambiente risulterà più luminoso per un effetto visivo nuovo da provare.

Per un effetto ravvivante

Il tappeto perfetto per ravvivare e rompere la monotonia di un ambiente, è monocromatico con dei dettagli monocromatici. Il risultato è assicurato soprattutto se vi abbinate dei poster da appendere alle pareti (o dei cuscini) che ne richiamano le note più colorate.

Per un effetto trendy

Il tappeto può essere anche snaturato ovvero usato, ad esempio, come testata del letto oppure per ricoprire una parete smorta dietro il divano in salotto. Non c’è limite alla fantasia. L’ambiente ne sarà rivoluzionato in senso positivo.

Per un effetto monocromatico

Ti piace l’effetto che solo l’arredo tutto di un unico colore può dare? Anche i tappeti devono essere scelti nella nuance giusta per poter rispettare il monocromo. La chiave sta nel non usare alcuna dissonanza tra i colori scelti.