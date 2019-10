L’ARPA smentisce che l’estate appena passata, sia stata la più calda

L’ARPA smentisce che l’estate 2019 sia stata la più calda degli ultimi 100 anni

Molti record sono stati battuti, ma soprattutto nelle città Nord Europee dove a giugno si sono superati i 40°. La Campania è stata la più torrida a livello italiano, ma non è un trend a livello nazionale. I dati ARPA di molte regioni, hanno analizzato la situazione.

I dati che smentiscono le notizie date

In Lombardia l’estate che è appena trascorsa, è la terza più calda degli ultimi trent’anni. La più calda è stata quella del 2003 e la seconda è il 2017. In Piemonte negli ultimi 62 anni, abbiamo la quarta estate per calore. Abbiamo avuto una piovosità nella media. L’estate del 2019 piemontese non è dunque stata la più grande, ma è bene ricordare che negli ultimi cinque anni, abbiamo avuto le estati più calde.

Nel Veneto dal 21 giugno-23 settembre è il secondo più caldo dopo il 2003, che risulta la più calda in un periodo di venticinque anni. La siccità è stata molto sentita ed è la quart’ultima per piovosità. Il mese di giugno ha avuto 3,6 gradi in più rispetto alla media.

La regione Emilia-Romagna non è stata molto estrema, dato che le temperature sono nella media registrata. Le ondate di calore hanno fatto registrare questa stagione come il quarto valore della serie, dopo il 2003, il 2012 e l’afosissimo 2017. L’estate 2019 è stata calda quanto quella del 2015. La particolarità di questa stagione è stato il clima, che ha dato vita a temporali, grandinate con chicchi molto grandi, vento forte.

In Calabria abbiamo dati simili, dato che si ha avuto la quarta estate per temperature. Abbiamo avuto dei picchi nella provincia di Cosenza, il 2 agosto scorso a Torano Scalo dove si è potuto misurare un picco di ben 41,5°. Inoltre per ben novanta giorni, le massime si sono attestate al di sopra dei 35 gradi centigradi.

La sola eccezione è stata la Campania, in particolare nella stazione meteo d’Avellino. Si ha avuta l’estate più calda dal 1994. Nelle province d’Avellino e Benevento, si è letto un grande aumento pari a sette gradi, rispetto alla media delle temperature registrate nel periodo 1994-2018.